L’Autorité palestinienne et le Conseil de paix saluent la création d’un fonds européen d’un milliard de dollars pour Gaza

De hauts responsables de l’Autorité palestinienne et des instances chargées de préparer l’après-guerre à Gaza se sont rencontrés à Bruxelles, en marge d’une conférence internationale de donateurs. Les discussions ont porté sur l’amélioration de la situation humanitaire et sur la coordination des futurs travaux de relèvement et de reconstruction de l’enclave palestinienne.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa, le ministre des Finances Istifan Salameh et le conseiller Omar Awadallah se sont entretenus avec le haut représentant du Conseil de paix pour Gaza, Nikolaï Mladenov, ainsi qu’avec Ali Shaath et Bashir Al-Rayes, respectivement président et commissaire aux Finances du Comité national pour l’administration de Gaza. Cette structure technocratique doit, à terme, prendre en charge la gestion civile du territoire dans le cadre du plan en 20 points défendu par Donald Trump.

Les participants ont notamment salué le lancement par l’Union européenne de l’initiative "Team Gaza", dotée d’un montant initial de près de 900 millions d’euros, soit environ un milliard de dollars. Soutenu par plus d’une douzaine de pays, ainsi que par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement, ce programme doit financer le déblaiement des gravats et la remise en état des réseaux d’eau, des systèmes d’assainissement et des infrastructures sanitaires.

La mise en œuvre du plan reste néanmoins freinée par l’absence d’accord sur le désarmement du Hamas et par la poursuite des affrontements avec Israël. Les responsables du Conseil de paix envisagent donc d’entamer les travaux dans les secteurs placés sous le contrôle de Tsahal, sans attendre que l’organisation terroriste accepte de déposer les armes. Un premier projet de zone humanitaire pilote est notamment à l’étude.

L’ampleur du chantier demeure considérable. Les Nations unies, la Banque mondiale et l’Union européenne estiment désormais à environ 70 milliards de dollars le coût total de la reconstruction de la bande de Gaza, un processus qui devrait s’étendre sur plusieurs années.