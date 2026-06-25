L'Irak menace de revoir sa place au sein de l'OPEP

L'Irak pourrait remettre en question son appartenance à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) si son quota de production n'est pas significativement augmenté, a indiqué un haut responsable du ministère irakien du Pétrole à Reuters.

Selon plusieurs sources citées par l'agence, les autorités irakiennes ont récemment étudié l'hypothèse d'un retrait de l'organisation. Si cette option n'est plus privilégiée à ce stade, Bagdad entend néanmoins faire pression sur l'OPEP afin d'obtenir une augmentation de son quota de production.

L'Irak estime que cette hausse est devenue indispensable pour faire face à la grave crise financière que traverse le pays, aggravée par les conséquences économiques de la guerre avec l'Iran.

Une sortie de l'Irak constituerait un nouveau revers pour l'OPEP, après le départ des Émirats arabes unis plus tôt cette année. L'Irak est l'un des cinq membres fondateurs de l'organisation, créée à Bagdad en 1960.

L'OPEP n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations.

L'organisation, ainsi que l'alliance OPEP+, qui regroupe également des producteurs comme la Russie, devra désormais composer avec les revendications de Bagdad, alors que les tensions géopolitiques continuent d'influencer les marchés pétroliers.