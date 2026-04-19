L’Iran annonce l’arrestation de 51 personnes pour espionnage présumé au profit d'Israël

Les services de renseignement iraniens ont indiqué ce dimanche avoir procédé à l’interpellation de 51 personnes dans la ville de Kerman, soupçonnées d’activités d’espionnage au profit d’acteurs étrangers, notamment Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Dans un communiqué officiel, les autorités évoquent le démantèlement de « réseaux d’espionnage et de sabotage » opérant dans le sud-est du pays. Les personnes arrêtées sont accusées d’avoir collecté des informations sensibles, notamment sur des sites stratégiques, et d’avoir participé à des activités visant à déstabiliser le régime.

Selon les services de sécurité, certaines des personnes interpellées seraient liées à plusieurs « cellules organisées », décrites comme impliquées dans la préparation d’actions hostiles. Les autorités affirment également que ces groupes auraient cherché à alimenter des troubles internes.

Ces arrestations s’inscrivent dans une opération plus large menée ces derniers jours à travers le pays, qui aurait conduit à plus de 120 interpellations. Des liens présumés avec le média d'opposition Iran International ont également été évoqués par Téhéran.