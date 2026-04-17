L'Iran annonce que le détroit d'Ormuz est "complètement ouvert"

L’Iran a annoncé vendredi l’ouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial, dans le sillage du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban.

Dans un message publié sur le réseau X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Aragchi, a précisé que « le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu, sur l'itinéraire coordonné déjà annoncé par l'Organisation des ports et des affaires maritimes de la République islamique d'Iran ».

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Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, constitue un point névralgique des tensions géopolitiques entre l’Iran et les puissances occidentales. Ces dernières semaines, les menaces de perturbation du trafic maritime avaient alimenté les inquiétudes des marchés et des États dépendants de cet axe stratégique.

L’annonce iranienne intervient dans un contexte régional sous très haute tension, malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu au Liban. Elle vise à rassurer sur la liberté de navigation et à éviter toute escalade susceptible de perturber davantage les flux commerciaux.

Toutefois, cette ouverture reste conditionnée à la durée du cessez-le-feu, laissant planer une incertitude sur l’évolution de la situation à moyen terme. Dans une région où les équilibres demeurent fragiles, la sécurisation durable du détroit d’Ormuz reste un enjeu majeur pour la stabilité économique et énergétique mondiale.