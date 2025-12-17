L’Iran arrête un ressortissant suédois accusé d’espionnage pour Israël

Les autorités iraniennes ont annoncé l’arrestation d’un citoyen suédois, soupçonné d’avoir espionné pour le compte d’Israël durant la "Guerre des douze jour" qui a eu lieu entre les deux pays en juin dernier. L’information a été rapportée lundi par l’agence de presse iranienne Tasnim, proche des Gardiens de la révolution.

Selon ce média officiel, l’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, aurait été "identifié et arrêté pour espionnage au profit du régime sioniste" pendant le conflit. Les autorités iraniennes affirment disposer de preuves montrant qu’il aurait reçu une formation et entretenu des liens avec d’autres agents israéliens dans six pays européens, ainsi que dans ce que Téhéran désigne comme les "territoires occupés", une expression employée pour parler d’Israël.

Toujours d’après Tasnim, le ressortissant suédois se serait rendu en Israël deux semaines avant son entrée en Iran. Il aurait pénétré sur le territoire iranien environ un mois avant le début de la guerre des douze jours et séjourné dans une villa située près de Karaj, à l’ouest de Téhéran. Lors de son arrestation, les forces de sécurité auraient découvert en sa possession du matériel électronique présenté comme des équipements d’espionnage.

L’agence iranienne affirme également que l’intéressé aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Son dossier aurait déjà été examiné par la deuxième chambre du tribunal révolutionnaire islamique de la province d’Alborz, et un verdict serait attendu dans le courant de la semaine.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de tensions extrêmes entre l’Iran et Israël. Depuis la fin du conflit éclair de douze jours, la République islamique a annoncé l’arrestation de centaines de personnes accusées d’espionnage au profit d’Israël, certaines ayant été inculpées sans procès. Selon des organisations de défense des droits humains, au moins huit condamnations à mort pour espionnage ont été prononcées depuis l’été.

De leur côté, des ONG et plusieurs pays occidentaux accusent régulièrement Téhéran d’utiliser l’arrestation de ressortissants étrangers ou binationaux comme levier politique ou diplomatique, des accusations que l’Iran rejette catégoriquement.

Les services israéliens, le Mossad et l’armée israélienne, ont pour leur part affirmé par le passé que des agents israéliens opéraient en Iran bien avant le déclenchement de la guerre et qu’ils poursuivraient leurs activités aussi longtemps que nécessaire, alimentant un climat de suspicion et de répression accrue à l’intérieur du pays.