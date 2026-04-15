L’Iran aurait utilisé un satellite espion chinois pour cibler des bases américaines

Une enquête du Financial Times révèle que l’Iran a utilisé, lors du récent conflit, un satellite espion chinois avancé pour améliorer ses capacités de renseignement contre des cibles américaines au Moyen-Orient. Baptisé TEE-01B, cet appareil aurait été acquis fin 2024 par l’armée de l’air des Gardiens de la révolution islamique, après avoir été lancé depuis la Chine dans le cadre d’un modèle d’exportation particulier.

Selon des documents ayant fuité, le satellite a permis de surveiller plusieurs bases militaires des États-Unis dans la région, notamment en Arabie saoudite, en Jordanie, à Bahreïn, en Irak et au Koweït. Les données collectées incluraient des images satellites, des coordonnées précises et des analyses de trajectoires, certaines recueillies peu avant des frappes de missiles et de drones attribuées à Téhéran.

Parmi les cibles observées figure la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite, surveillée dans les jours précédant des dommages infligés à des avions américains, comme l’a reconnu le président Donald Trump. Le satellite aurait également suivi d’autres installations stratégiques, y compris des infrastructures énergétiques et civiles dans les pays du Golfe.

Construit par une entreprise chinoise nommée Earth Eye, le satellite serait contrôlé via un réseau international de stations au sol. Des experts estiment qu’il s’agit d’un bond significatif dans les capacités de renseignement de l’Iran, en particulier dans le cadre d’un conflit actif, renforçant ainsi ses moyens d’observation et de planification militaire.