L'Iran conserve des capacités de tir conséquentes, selon le renseignement américain

Selon une évaluation récente des services de renseignement américains, l’Iran conserve une part significative de ses capacités militaires malgré les frappes subies depuis le début des hostilités en février. D’après ces estimations, relayées par le New York Times, Téhéran disposerait encore d’environ 40 % de ses capacités de lancement de drones et de près de 60 % de ses lanceurs de missiles.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour du détroit d'Ormuz, où la situation sécuritaire s’est nettement dégradée au cours des dernières heures. Une réunion d’urgence s’est tenue à la Maison Blanche, alors que l'Iran a annoncé un nouveau blocage de cette zone clé pour le commerce mondial.

Donald Trump a accusé l’Iran de tenter de « jouer un double jeu ». « Ils essaient de nous duper […] ils ne peuvent pas nous faire chanter », a-t-il déclaré, alors que Washington a mis en garde contre une possible reprise rapide des hostilités en l’absence de progrès diplomatiques.

Parallèlement, plusieurs incidents maritimes ont été signalés. Selon des sources de sécurité, un pétrolier indien a essuyé des tirs alors qu’il tentait de traverser la zone, sans faire de victimes. Des navires présents dans le secteur auraient également reçu des messages des autorités iraniennes leur enjoignant de ne pas emprunter le détroit.

D’après des sources régionales citées par des médias américains, le contrôle de la zone serait actuellement assuré par les Gardiens de la révolution, qui conditionnent sa réouverture à un cessez-le-feu total au Liban. Des responsables iraniens ont par ailleurs réaffirmé leur position, estimant que la gestion du détroit relevait de leur souveraineté et avertissant qu’en l’absence d’avancées dans les négociations, une escalade restait possible.