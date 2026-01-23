L'Iran demande à l'AIEA de clarifier sa position sur les frappes israélo-américaines avant de visiter ses sites nucléaires

L’Iran a annoncé que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devra d’abord clarifier sa position sur les frappes menées en juin 2025 par les États-Unis et Israël contre ses installations nucléaires avant que ses inspecteurs ne puissent accéder aux sites endommagés.

Les médias iraniens citent le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Mohammad Eslami, qui affirme que, jusqu’à présent, les inspections se sont limitées aux installations restées intactes. Il accuse par ailleurs l’agence onusienne de se laisser influencer par les pressions israéliennes et américaines dans sa manière d’agir.

Ces déclarations répondent à celles du directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, qui a averti mardi que le blocage actuel autour des inspections "ne peut pas durer éternellement". Sans avoir explicitement condamné les attaques ni présenté de protocole précis pour examiner les sites touchés, Grossi a néanmoins indiqué que l’agence avait pu inspecter les 13 installations nucléaires iraniennes non visées par les frappes de juin, mais qu’elle restait dans l’incapacité d’accéder aux trois sites clés bombardés : Natanz, Fordo et Ispahan.

Mohammad Eslami insiste sur la nécessité d’établir un protocole spécifique pour toute inspection de sites frappés militairement, invoquant des risques environnementaux et sécuritaires. Selon lui, l’AIEA doit définir des lignes directrices claires et clarifier son rôle face aux attaques visant des installations qu’elle est censée superviser.

Il rappelle que Téhéran avait demandé, lors de la conférence générale de l’AIEA en septembre dernier, l’interdiction formelle des attaques contre les sites nucléaires, une proposition qui n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour. Le responsable iranien juge enfin "irréaliste, non professionnel et injuste" que le directeur de l’agence fasse pression sur l’Iran sous l’influence d’Israël et des États-Unis, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques autour du programme nucléaire iranien.