L’Iran envisage de taxer les câbles sous-marins à fibre optique dans le détroit d’Ormuz

L’Iran envisage d’imposer des taxes aux entreprises internationales utilisant les câbles sous-marins à fibre optique traversant le détroit stratégique d’Ormuz, selon plusieurs médias iraniens proches du pouvoir.

L’agence semi-officielle Tasnim, liée aux Gardiens de la révolution, estime que ces infrastructures numériques pourraient devenir une importante source de revenus pour la République islamique, alors que le pays subit toujours de lourdes sanctions économiques internationales.

Selon Tasnim, Téhéran pourrait exiger des sociétés étrangères des frais annuels de licence pour l’utilisation des routes de communication sous-marines reliant le Golfe persique au reste du monde. L’agence suggère également que des entreprises iraniennes obtiennent un contrôle exclusif sur la maintenance et la réparation des câbles.

Mais l’enjeu serait aussi politique et stratégique. D’après les médias iraniens, l’Iran pourrait conditionner l’accès à ces infrastructures au respect des lois iraniennes par les grandes entreprises technologiques internationales, notamment Amazon et Meta.

L’agence Fars, également proche du pouvoir iranien, affirme pour sa part que la République islamique dispose d’un droit souverain sur le détroit d’Ormuz et sur les câbles à fibre optique qui y sont installés.

Cette nouvelle proposition s’inscrit dans une stratégie plus large de Téhéran visant à monétiser davantage le détroit d’Ormuz, passage maritime crucial par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz naturel mondial.

Depuis le déclenchement de la guerre avec Israël et les États-Unis le 28 février, l’Iran a fortement restreint la circulation dans le détroit et envisage déjà de faire payer les navires souhaitant emprunter cette voie maritime stratégique.