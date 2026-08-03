L’Iran exécute deux personnes accusées de travailler pour Israël

L'Iran a annoncé, ce lundi, l'exécution de deux ressortissants iraniens accusés d'avoir transmis à Israël des informations militaires sensibles et des coordonnées de sites stratégiques pendant la guerre de douze jours de juin ainsi que durant le conflit en cours.

Selon les autorités judiciaires iraniennes, les deux hommes auraient collaboré avec les services de renseignement israéliens. L'agence officielle Mizan, dépendant du pouvoir judiciaire, a diffusé des images des condamnés ainsi que des captures d'écran de messages présentés comme des preuves de leurs échanges.

L'un des deux hommes est accusé d'avoir transmis des coordonnées militaires à l'administrateur d'une chaîne Telegram que les Gardiens de la Révolution présentent comme étant liée au Mossad, le service de renseignement extérieur israélien.

Le second condamné, qualifié par les autorités iraniennes de « soldat de Benjamin Netanyahou », aurait également communiqué des informations au Mossad ainsi qu'à Iran International, média persan basé à l'étranger et considéré par Téhéran comme une couverture des services de renseignement israéliens.

Les exécutions interviennent dans un contexte de très fortes tensions entre l'Iran et Israël. Depuis le début de la guerre, les autorités iraniennes ont multiplié les arrestations et les condamnations pour espionnage, affirmant avoir démantelé plusieurs réseaux accusés de collaborer avec l'État hébreu.

Téhéran poursuit ainsi sa vaste campagne contre les personnes soupçonnées d'avoir fourni des renseignements à Israël, alors que les services de sécurité iraniens restent en état d'alerte maximale.