L’Iran menace Donald Trump d’une "leçon inoubliable" en cas de frappes américaines

Le président du Parlement iranien a averti lundi que l’Iran infligerait une « leçon inoubliable » au président américain Donald Trump si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces de frappes contre la République islamique, dans un contexte de répression sanglante des manifestations antigouvernementales.

S’exprimant lors d’un rassemblement pro-régime à Téhéran, Mohammad Bagher Qalibaf a affirmé que les forces armées iraniennes répondraient fermement à toute action militaire américaine. Il a qualifié la réaction des autorités face aux protestations de « guerre contre des terroristes », rejetant les accusations de violences disproportionnées.

Selon Qalibaf, l’Iran est engagé dans une « guerre sur quatre fronts » : une guerre économique, une guerre psychologique, une « guerre militaire » avec les États-Unis et Israël, et « aujourd’hui une guerre contre les terroristes ». « La grande nation iranienne n’a jamais permis à l’ennemi d’atteindre ses objectifs », a-t-il lancé, sous des slogans scandés de « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël ».

Des ONG et des militants affirment que plus de 540 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations, dénonçant un « massacre » commis sous couvert d’un blackout d’internet imposé par les autorités. Le pouvoir iranien rejette ces chiffres et impute les troubles à des groupes hostiles soutenus de l’étranger.

Téhéran a par ailleurs averti que toute frappe américaine entraînerait des représailles visant Israël ainsi que les intérêts militaires américains au Moyen-Orient, faisant planer le risque d’une escalade régionale majeure.