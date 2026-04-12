L’Iran "ne cédera à aucune menace", assure le président du Parlement

Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé dimanche que Téhéran resterait inflexible face aux pressions internationales, au lendemain de l’annonce par le président américain Donald Trump d’un blocus du détroit d’Ormuz. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues après l’échec des négociations directes entre les États-Unis et l’Iran au Pakistan, auxquelles Mohammad Bagher Ghalibaf a participé.

À son retour à Téhéran, le responsable iranien a adopté un ton résolument ferme, affirmant : «S’ils se battent, nous nous battrons, et s’ils font preuve de logique, nous agirons avec logique. Nous ne céderons à aucune menace; laissons-les nous tester une nouvelle fois pour que nous puissions leur donner une leçon encore meilleure». Une prise de position qui illustre la volonté des autorités iraniennes de ne pas apparaître en position de faiblesse face à Washington.

L’annonce américaine d’un blocus du détroit d’Ormuz, artère stratégique du commerce énergétique mondial, a accentué les tensions. Cette voie maritime, bordée par l’Iran et Oman, est déjà fortement perturbée depuis le début du conflit, Téhéran étant accusé d’en entraver la circulation. Pour les États-Unis, cette mesure vise à accroître la pression économique et stratégique sur la République islamique.