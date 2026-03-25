L'Iran veut inclure le Liban dans tout accord de cessez-le-feu

L’Iran exige que le Liban soit intégré à tout accord de cessez-le-feu avec les États-Unis et Israël, conditionnant ainsi la fin des hostilités à un arrêt des opérations israéliennes contre le Hezbollah. Selon plusieurs sources régionales citées par l'agence Reuters, Téhéran a clairement fait savoir aux médiateurs, dès la mi-mars, qu’un accord ne pourrait être envisagé sans inclure le front libanais.

Cette position confirme la centralité du Hezbollah dans la stratégie régionale iranienne. Fondé par les Gardiens de la révolution en 1982, le mouvement terroriste chiite libanais constitue un pilier de l’axe pro-iranien. Son entrée dans le conflit le 2 mars, en solidarité avec Téhéran, a déclenché une offensive israélienne d’ampleur au Liban, mêlant frappes aériennes et opérations terrestres.

Selon une source proche du dossier, le Hezbollah aurait reçu des « garanties iraniennes » quant à son inclusion dans tout futur accord. L’objectif pour le mouvement serait double : obtenir un arrêt des frappes israéliennes et consolider sa position politique au Liban, alors que son influence a été fragilisée par les combats récents et les pressions internes en faveur de son désarmement.

Du côté iranien, un haut responsable a indiqué que Téhéran examinait encore une proposition américaine, sans toutefois l’avoir rejetée à ce stade. Officiellement, la République islamique insiste sur la nécessité d’un accord global incluant l’ensemble des « groupes de résistance » dans la région.

Les États-Unis, en revanche, maintiennent une ligne ferme, estimant que le désarmement du Hezbollah et la fin des activités des proxies iraniens sont essentiels à toute stabilisation durable. Israël, de son côté, affirme ne mener aucune négociation avec Téhéran et considère les fronts iranien et libanais comme distincts.