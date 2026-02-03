La FINUL accuse l’armée israélienne de manœuvres "agressives"

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a accusé mardi l’armée israélienne d’avoir fait voler des drones de manière « agressive » au-dessus de ses observateurs dans le sud du pays, affirmant que l’un d’eux a largué une grenade assourdissante à proximité immédiate d’une patrouille onusienne.

Selon un communiqué de la FINUL, l’incident s’est produit dans la matinée alors que des observateurs effectuaient une patrouille de routine près de Kfarkela, dans le sud du Liban. Les casques bleus ont alors observé deux drones volant à basse altitude au-dessus d’eux, avec un comportement jugé menaçant. L’un des appareils transportait un objet non identifié et s’est approché à une distance considérée comme présentant « une menace immédiate » pour la sécurité du personnel onusien.

La FINUL indique que, conformément aux procédures établies, les observateurs ont pris des mesures défensives. Peu après, le drone aurait largué une grenade assourdissante, qui a explosé à une cinquantaine de mètres de la patrouille avant que l’appareil ne se dirige vers le territoire israélien. Aucun blessé n’est à déplorer et la mission a pu se poursuivre normalement.

La force onusienne précise qu’elle estime que les drones appartenaient à Forces de défense israéliennes, jugeant que « l’utilisation de drones armés de cette manière est inacceptable ». L’armée israélienne n’a, dans l’immédiat, fait aucun commentaire sur ces accusations.

Cet incident s’ajoute à une série de plaintes formulées ces derniers mois par la FINUL à l’encontre d’Israël. De son côté, l’État hébreu reproche de longue date à la force onusienne de ne pas remplir efficacement son mandat, l’accusant de n’avoir pas empêché le Hezbollah de renforcer sa présence militaire le long de la frontière. Le mandat de la FINUL doit arriver à expiration à la fin de l’année, dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah.