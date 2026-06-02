La guerre contre l’Iran rapproche Israël et les Émirats arabes unis, selon un responsable israélien

La guerre contre l’Iran aurait contribué à renforcer les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, a déclaré un haut responsable israélien à l’AFP. Celui-ci affirme que la coopération sécuritaire entre les deux pays s’est intensifiée et que de nouvelles opportunités économiques et commerciales émergent dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

Selon cette source, deux délégations israéliennes doivent se rendre aux Émirats la semaine prochaine. L’une d’elles, composée de représentants du ministère israélien des Transports, doit notamment discuter d’un corridor commercial reliant l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe. Il s’agira des premières visites officielles israéliennes aux Émirats depuis le début du conflit déclenché le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran.

D’après ce responsable, les semaines de frappes de drones et de missiles ayant visé la région ont conduit Abu Dhabi à adopter une position plus ferme face aux menaces iraniennes, rapprochant ainsi davantage les intérêts stratégiques des deux pays. "Cela représente une opportunité de renforcer nos relations. Nous croyons dans ce marché et dans le potentiel de coopération", a-t-il déclaré.

La même source estime que le développement des liens bilatéraux ne se limitera pas au domaine militaire et devrait s’étendre à d’autres secteurs. Elle a toutefois refusé de confirmer les informations selon lesquelles Israël aurait déployé des batteries du système de défense aérienne Dôme de fer ainsi que du personnel militaire aux Émirats.

Le responsable israélien n’a pas davantage souhaité commenter un récent article du Wall Street Journal affirmant que les Émirats arabes unis auraient mené des dizaines de frappes contre l’Iran en coordination avec Israël et les États-Unis.

Malgré ces réserves, il a insisté sur le rôle joué par Israël pendant le conflit, affirmant que l’État hébreu avait démontré qu’il était "un véritable ami" des Émirats arabes unis dans une période de crise. Selon lui, cette solidarité pourrait servir de base à un approfondissement durable des relations entre les deux pays, déjà liées depuis la signature des accords d’Abraham.