Les Émirats arabes unis ont mené des dizaines de frappes contre l’Iran pendant la guerre

Les Émirats arabes unis ont joué un rôle militaire bien plus important qu’on ne le pensait dans la guerre contre l’Iran, selon une enquête publiée par le Wall Street Journal. D’après le quotidien américain, Abou Dhabi a mené des dizaines de frappes aériennes contre des cibles iraniennes durant les premières semaines du conflit, mais également après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en avril.

Selon des sources citées par le journal, les opérations ont visé plusieurs sites stratégiques, notamment les îles de Qeshm et d’Abou Moussa dans le détroit d’Ormuz, la ville portuaire de Bandar Abbas, une raffinerie sur l’île de Lavan ainsi que le complexe pétrochimique d’Assalouyeh.

Le Wall Street Journal affirme que les États-Unis et Israël ont fourni des renseignements ayant permis la conduite de ces frappes. Israël a lui-même visé certaines installations énergétiques iraniennes, notamment à Assalouyeh, ce qui aurait conduit Washington à demander à Jérusalem de cesser les attaques contre les infrastructures énergétiques en raison des risques pour les marchés mondiaux.

Ces frappes ont été menées en réponse aux attaques iraniennes contre des installations émiraties. Selon des chiffres officiels des Émirats, Téhéran a tiré entre fin février et début avril environ 550 missiles balistiques et de croisière ainsi que plus de 2.200 drones contre le pays, faisant des Émirats l’un des États les plus visés de la région.

Le conflit a également accentué les divergences entre les monarchies du Golfe. L’Arabie saoudite aurait exercé des pressions sur Washington afin que les Émirats privilégient la voie diplomatique, craignant une escalade susceptible de menacer les infrastructures pétrolières régionales et l’économie mondiale.

Parallèlement, la guerre a renforcé les liens stratégiques entre Israël et les Émirats arabes unis. Selon le journal, Israël a notamment déployé une batterie du système de défense antimissile Dôme de fer ainsi que des soldats sur le territoire émirati afin de contribuer à sa protection face aux attaques iraniennes.