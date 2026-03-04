La Syrie déploie des milliers de soldats à sa frontière avec le Liban

La Syrie a déployé des milliers de soldats et des unités de roquettes le long de sa frontière avec le Liban, selon des sources militaires et sécuritaires syriennes et libanaises, alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah s’intensifie.

Selon des officiers syriens, le renfort, entamé en février, a été accéléré ces derniers jours et mobilise notamment les 52e et 84e divisions de l’armée syrienne dans la région ouest de Homs et au sud de Tartous. Les forces syriennes ont déployé infanterie, véhicules blindés et lance-roquettes à courte portée Grad et Katyusha.

Un responsable syrien a insisté sur le caractère défensif du dispositif : « La Syrie n’a aucun projet d’action militaire contre un pays voisin, mais elle est prête à faire face à toute menace à sa sécurité ou à celle de ses partenaires. » Les autorités syriennes ont précisé à Beyrouth que le déploiement visait à prévenir toute infiltration du Hezbollah ou de groupes armés soutenus par l’Iran.

Cette mobilisation survient alors que le Hezbollah a repris lundi les tirs sur Israël pour la première fois depuis le cessez-le-feu conclu fin 2024, entraînant des frappes israéliennes sur le sud du Liban et la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants.

Les responsables militaires syriens ont nié tout projet d’incursion au Liban, soulignant le souhait de Damas d’entretenir des relations équilibrées avec son voisin après des décennies de tensions.