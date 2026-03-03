Le front nord pourrait se poursuivre même après la fin de la guerre avec l’Iran

Alors que l’affrontement direct entre Israël et l’Iran se poursuit, un responsable israélien a estimé que la campagne militaire sur le front nord pourrait se prolonger indépendamment de l’issue du conflit avec Téhéran. Selon cette source citée par la chaîne publique Kan, l’entrée du Hezbollah dans les hostilités pourrait modifier la durée et la nature des opérations. Même si la guerre contre l’Iran devait s’achever, les combats face à l’organisation terroriste libanaise pourraient continuer.

Au Liban, une figure d’un parti opposé au Hezbollah a qualifié l’opération israélienne "Rugissement du lion" d’opportunité pour affaiblir durablement le régime des mollahs et ses relais régionaux, au premier rang desquels le Hezbollah. Selon cette source, le secrétaire général du mouvement, Naim Qassem, aurait commis "une grave erreur" en rejoignant la confrontation. Elle appelle Israël à concentrer ses frappes exclusivement sur le Hezbollah et non sur les infrastructures de l’État libanais, soulignant que le gouvernement à Beyrouth a récemment pris position contre l’organisation et ordonné à l’armée d’œuvrer à son désarmement.

Cette déclaration gouvernementale a suscité de vives critiques du Hezbollah, mais elle révèle aussi des fissures internes, y compris au sein du camp chiite. Des ministres du mouvement Amal, allié du Hezbollah, n’auraient pas contesté la décision officielle.

Parallèlement, dès les premières 24 heures des opérations israéliennes au Liban, le chef de la branche militaire du Jihad islamique dans le pays, Adham al-Othman, a été tué. Selon des informations antérieures, le Hamas et le Jihad islamique avaient renforcé ces derniers mois leur présence militaire au Liban et en Syrie, en coordination avec le Hezbollah, dans un contexte de fragilisation relative de ce dernier.