La Turquie accuse Israël d’ingérence dans les manifestations en Iran
Ankara accuse Israël d’exploiter les manifestations en Iran pour déstabiliser le régime, estimant que cette ingérence s’inscrit dans une stratégie régionale plus large visant à accroître les tensions.
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a accusé Israël de jouer un rôle direct dans les manifestations en cours en Iran, affirmant que cette implication serait assumée « ouvertement ». Dans un entretien accordé à la télévision publique turque, le chef de la diplomatie d’Ankara a estimé qu’Israël cherchait à exploiter l’instabilité intérieure et les difficultés économiques iraniennes afin de fragiliser le régime de Téhéran.
Selon Hakan Fidan, les services israéliens appelleraient explicitement la population iranienne à se soulever, notamment via les réseaux sociaux. Il a affirmé que cette stratégie différait d’une confrontation militaire directe, laquelle aurait pour effet, selon lui, de souder la société iranienne face à une menace extérieure. « Dans un contexte sans guerre ouverte, certains acteurs tentent de tirer parti des frustrations réelles du peuple iranien », a-t-il déclaré.
Le ministre turc a également mis en cause le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant de rechercher une escalade militaire régionale, mais de ne pouvoir agir sans l’aval explicite de Washington. Il a estimé que le dirigeant israélien menait une intense campagne diplomatique afin d’obtenir un « feu vert » américain à une éventuelle confrontation armée.
Évoquant la situation intérieure en Iran, il a rappelé que le pays subissait depuis près de trois décennies de lourdes sanctions internationales, qui pèsent fortement sur la population. Il a décrit la société iranienne comme jeune, dynamique et aspirant à de meilleures conditions de vie, tout en soulignant que ces contraintes économiques favorisent l’émergence périodique de mouvements de contestation.
Tout en reconnaissant l’existence de causes internes aux protestations, le ministre turc a insisté sur ce qu’il a qualifié de « manipulations extérieures ». Ankara, a-t-il affirmé, privilégie une solution diplomatique et appelle à une désescalade régionale.
En conclusion, Hakan Fidan a exhorté les autorités iraniennes à engager un dialogue sincère avec les pays de la région et à adopter une nouvelle approche diplomatique, estimant qu’une coopération régionale accrue est indispensable à la stabilité du Moyen-Orient.