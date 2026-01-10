La Turquie accuse Israël d’ingérence dans les manifestations en Iran

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a accusé Israël de jouer un rôle direct dans les manifestations en cours en Iran, affirmant que cette implication serait assumée « ouvertement ». Dans un entretien accordé à la télévision publique turque, le chef de la diplomatie d’Ankara a estimé qu’Israël cherchait à exploiter l’instabilité intérieure et les difficultés économiques iraniennes afin de fragiliser le régime de Téhéran.

Selon Hakan Fidan, les services israéliens appelleraient explicitement la population iranienne à se soulever, notamment via les réseaux sociaux. Il a affirmé que cette stratégie différait d’une confrontation militaire directe, laquelle aurait pour effet, selon lui, de souder la société iranienne face à une menace extérieure. « Dans un contexte sans guerre ouverte, certains acteurs tentent de tirer parti des frustrations réelles du peuple iranien », a-t-il déclaré.

Le ministre turc a également mis en cause le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant de rechercher une escalade militaire régionale, mais de ne pouvoir agir sans l’aval explicite de Washington. Il a estimé que le dirigeant israélien menait une intense campagne diplomatique afin d’obtenir un « feu vert » américain à une éventuelle confrontation armée.

Évoquant la situation intérieure en Iran, il a rappelé que le pays subissait depuis près de trois décennies de lourdes sanctions internationales, qui pèsent fortement sur la population. Il a décrit la société iranienne comme jeune, dynamique et aspirant à de meilleures conditions de vie, tout en soulignant que ces contraintes économiques favorisent l’émergence périodique de mouvements de contestation.

Tout en reconnaissant l’existence de causes internes aux protestations, le ministre turc a insisté sur ce qu’il a qualifié de « manipulations extérieures ». Ankara, a-t-il affirmé, privilégie une solution diplomatique et appelle à une désescalade régionale.

En conclusion, Hakan Fidan a exhorté les autorités iraniennes à engager un dialogue sincère avec les pays de la région et à adopter une nouvelle approche diplomatique, estimant qu’une coopération régionale accrue est indispensable à la stabilité du Moyen-Orient.