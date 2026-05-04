La Turquie appelle le monde à se préparer à une potentielle crise énergétique

Le ministre turc de l’Énergie, Alparslan Bayraktar, a averti lundi que la communauté internationale devait se préparer à une hausse durable des prix de l’énergie et à des tensions sur l’approvisionnement si la guerre impliquant l’Iran venait à se prolonger. S’exprimant sur la chaîne tvnet, il a souligné que les incertitudes actuelles pourraient s’installer dans la durée, avec des répercussions directes sur les marchés mondiaux.

Selon lui, plusieurs facteurs alimentent ces inquiétudes, au premier rang desquels les tensions dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. Toute perturbation dans cette zone clé menace l’équilibre de l’offre et peut provoquer des fluctuations brutales des prix. À cela s’ajoute le retrait récent des Émirats arabes unis de l’OPEP, qui accentue l’incertitude sur la coordination de la production au sein du marché pétrolier.

Le ministre a toutefois tenu à rassurer sur la situation nationale, affirmant que la Turquie ne rencontrait pas, à ce stade, de difficultés d’approvisionnement. Ankara, qui dépend fortement des importations énergétiques, surveille néanmoins de près l’évolution du conflit et ses effets potentiels sur ses partenaires commerciaux.