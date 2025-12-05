Le chef du Hezbollah affirme soutenir la voie diplomatique de Beyrouth avec Israël malgré ses critiques

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a assuré vendredi que son mouvement soutenait la stratégie diplomatique engagée par le gouvernement libanais pour mettre fin aux frappes israéliennes dans le sud du pays, malgré ses réserves sur certains choix récents de Beyrouth. Dans une allocution télévisée, il a déclaré que le Liban avait choisi « la diplomatie pour faire cesser l’agression israélienne » et affirmé : « Nous soutenons cette approche. »

Cette déclaration intervient un an après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu théoriquement appliqué le long de la frontière, mais régulièrement fragilisé par des échanges de tirs entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Pour Qassem, l’option diplomatique demeure « la meilleure voie » pour protéger le Liban, tout en soulignant que son mouvement reste prêt à répondre militairement à toute escalade.

Le chef du Hezbollah a toutefois critiqué la décision du gouvernement libanais de nommer un civil pour représenter Beyrouth au sein du comité chargé de surveiller le cessez-le-feu. Il a qualifié cette initiative « d’erreur », estimant qu’elle constitue un précédent inutile dans un cadre historiquement réservé aux militaires.

Mercredi, des représentants civils libanais et israélien ont en effet participé, pour la première fois, à une réunion de cet organisme, un événement présenté comme les premières discussions directes entre les deux pays depuis plusieurs décennies, alors qu’ils demeurent officiellement en état de guerre.