Le détroit d'Ormuz "plus important que des dizaines de bombes atomiques", selon le conseiller de Khamenei

Le bras de fer autour du détroit d’Ormuz s’intensifie entre Téhéran et Washington. Mohsen Rezaei, conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei et ancien commandant des Gardiens de la révolution, a affirmé que cette voie maritime stratégique était « plus importante que des dizaines de bombes atomiques » et que l’Iran était déterminé à la défendre.

« Trump et Netanyahou ont franchi les lignes rouges les plus importantes de la République islamique et doivent recevoir une réponse appropriée », a déclaré Rezaei. Il a ajouté qu’après « cette hostilité et ces crimes », il n’était plus question, selon lui, d’évoquer une quelconque amélioration des relations avec les États-Unis, appelant les Iraniens à défendre « leurs droits et leur dignité ».

Ces déclarations interviennent alors que Téhéran affirme avoir fermé le détroit d’Ormuz, un passage maritime par lequel transite une part majeure du commerce mondial de pétrole. L’Autorité du détroit du Golfe persique (PGSA), organisme iranien chargé de la gestion du trafic maritime, a annoncé que « le passage par le détroit d’Ormuz est actuellement impossible » en raison des « mouvements militaires illégaux des forces américaines dans la région ».

Le Commandement central américain (CENTCOM) a immédiatement rejeté ces affirmations, assurant que le détroit restait ouvert à la navigation internationale.

« Le détroit d’Ormuz est ouvert à tous les navires souhaitant transiter légalement par cette voie navigable internationale. Les forces américaines sont déployées et prêtes à garantir la liberté de navigation », a déclaré le CENTCOM, accusant l’Iran de multiplier « les actes d’agression, de harcèlement et les menaces ».

La tension s’est accrue après plusieurs échanges de tirs nocturnes entre les forces américaines et iraniennes dans la région. Selon les Gardiens de la révolution, un navire commercial aurait tenté de franchir une « route non autorisée » après avoir désactivé son système d’identification. La marine iranienne affirme avoir effectué des tirs de sommation avant de l’intercepter.

À la suite de cet incident, les Gardiens de la révolution ont annoncé qu’aucun navire ne serait autorisé à traverser le détroit jusqu’à la fin de « l’intervention américaine » dans la région.

En réponse, le CENTCOM a annoncé de nouvelles opérations militaires contre des cibles iraniennes, affirmant avoir frappé 140 objectifs supplémentaires, portant à plus de 300 le nombre de cibles visées en trois jours d’affrontements.