Le Hamas a salué mercredi le cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’il constituait une « étape importante » vers un affaiblissement de l’influence américaine au Moyen-Orient. Dans un communiqué, le mouvement terroriste, allié de Téhéran et au pouvoir dans la bande de Gaza, a présenté cet accord comme un succès politique et stratégique pour l’Iran.

Le groupe estime que cet accord traduit un changement d’équilibre dans les rapports de force régionaux, au profit des acteurs opposés à Washington.

Le mouvement terroriste islamiste va plus loin en y voyant l’expression d’une dynamique plus large. « La volonté des peuples libres, prêts à payer le prix pour la liberté et l’indépendance, a triomphé », ajoute-t-il, dans une rhétorique alignée sur celle des autorités iraniennes.

Cette prise de position intervient alors que la trêve de deux semaines doit ouvrir une phase de négociations entre Washington et Téhéran, sous médiation pakistanaise.