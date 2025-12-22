Le Hezbollah reconstruit ses filières d’armement via la Syrie, alertent des responsables américains (média)

Selon une information relayée par la chaîne saoudienne Al‑Arabiya, des responsables américains mettent en garde contre la reconstitution par le Hezbollah de ses réseaux de contrebande d’armes, avec l’appui direct de Iran, à travers le territoire syrien. Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie régionale plus large visant à renforcer les milices alliées de Téhéran au Moyen-Orient.

D’après un haut responsable américain cité par la chaîne, l’Iran aurait récemment transféré des armes à une milice kurde opérant dans le nord de la Syrie. Ce groupe, se réclamant de la défense des intérêts kurdes, se considère menacé à la fois par la Turquie au nord et par les nouvelles autorités syriennes. Ces livraisons illustrent, selon Washington, la capacité de Téhéran à exploiter les fragilités sécuritaires locales pour étendre son influence.

Parallèlement, le Hezbollah serait parvenu, au cours de l’année écoulée, à reconstruire un axe de contrebande reliant l’Iran au Liban via la Syrie. Le réseau tirerait profit de l’affaiblissement du régime syrien et de son contrôle limité sur de vastes zones du pays. Les responsables américains soulignent également que les capacités restreintes de l’armée libanaise le long de la frontière syro-libanaise facilitent la poursuite de ces trafics.

Le média évoque en outre des transferts d’armes à destination du Hezbollah via les ports libanais. Face à cette montée en puissance militaire jugée « inacceptable », les États‑Unis disent travailler étroitement avec le Liban, la Syrie, l’Irak et la Jordanie afin de renforcer les mécanismes de surveillance et d’interdiction aux frontières. Des discussions récentes avec Bagdad portent notamment sur un projet de nouvel accord sécuritaire visant à resserrer le contrôle des mouvements de personnes et d’armes à travers le territoire irakien.