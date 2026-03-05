Le Hezbollah redéploie ses combattants d’élite dans le sud du Liban face aux forces israéliennes

Le Hezbollah a redéployé des combattants de son unité d’élite dans le sud du Liban afin de faire face aux forces israéliennes, selon plusieurs sources libanaises citées par l'agence Reuters. Ces combattants terroristes, appartenant à la force Radwan, ont reçu l’ordre de retourner dans la zone frontalière pour tenter de freiner l’avancée des troupes israéliennes.

D’après ces sources, les membres de cette unité ont été envoyés notamment dans la région de Khiyam, une localité du sud du Liban où des forces israéliennes ont progressé mercredi avec des blindés. Leur mission serait d’entraver l’avancée des chars israéliens et de renforcer les positions du mouvement terroriste chiite dans cette zone sensible.

Le redéploiement de ces combattants intervient après que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, a lancé lundi des tirs de roquettes et de drones contre Israël, s’impliquant davantage dans l’escalade militaire régionale. Les sources citées ont précisé que ces forces d’élite avaient reçu l’ordre de rejoindre les combats dans un contexte de tensions croissantes à la frontière.

Les membres de la force Radwan avaient quitté cette zone après le cessez-le-feu conclu en novembre 2024, sous médiation américaine, à la suite d’un précédent conflit entre Israël et le Hezbollah. À la suite de cet accord, les combattants du mouvement avaient été déplacés vers le nord du fleuve Litani, conformément aux dispositions sécuritaires visant à réduire les tensions le long de la frontière.

Le nombre exact de combattants redéployés n’a toutefois pas été précisé.