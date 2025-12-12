Le Liban accuse l’Iran d’alimenter l’instabilité au Moyen-Orient

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a dénoncé sans détour le rôle de l’Iran au Liban et au Moyen-Orient, qualifiant ses politiques de « source d’instabilité » régionale. Dans une interview à Al Jazeera, il juge l’influence de Téhéran « très négative », tant sur la scène libanaise que dans l’équilibre régional.

À la tête d’un gouvernement désormais clairement pro-occidental, Youssef Raggi affirme toutefois que Beyrouth ne ferme pas la porte au dialogue avec l’Iran. Cette ouverture reste conditionnée à deux exigences majeures : l’arrêt du financement d’une « organisation illégale » au Liban — une allusion directe au Hezbollah — et la fin de toute ingérence iranienne dans les affaires intérieures du pays.

Le chef de la diplomatie libanaise estime par ailleurs que l’arsenal du Hezbollah a failli à ses objectifs affichés. Selon lui, ces armes n’ont ni permis de soutenir efficacement Gaza, ni assuré la protection du Liban face aux menaces extérieures. Malgré ce constat, le mouvement chiite refuse, selon Raggi, de remettre ses armes à l’État libanais.

Sur le plan sécuritaire, le ministre révèle que plusieurs pays arabes ont averti Beyrouth de l’existence de projets israéliens visant une opération militaire d’envergure au Liban. Face à ce risque, les autorités libanaises privilégient les canaux diplomatiques afin d’éviter que les infrastructures étatiques ne soient prises pour cibles.

Enfin, évoquant la question d’éventuels pourparlers avec Israël, Youssef Rajji précise que le Liban ne s’inscrit pas dans des « négociations traditionnelles », mais cherche à rétablir un cadre d’armistice, seul moyen, selon lui, de contenir les tensions sans ouvrir un nouveau front politique ou militaire.