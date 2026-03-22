Le président libanais affirme que les frappes israéliennes sur des ponts sont le "prélude à une invasion terrestre"

Le président libanais, Joseph Aoun, a vivement condamné les frappes israéliennes menées dans le sud du Liban, estimant qu’elles constituent le « prélude à une invasion terrestre ». Dans un communiqué officiel, la présidence libanaise a dénoncé la destruction d’infrastructures jugées vitales, notamment le pont de Qasmiyeh, situé au-dessus du fleuve Litani, ainsi que d’autres axes stratégiques.

Selon Joseph Aoun, ces frappes représentent « une escalade dangereuse » et une « violation flagrante de la souveraineté du Liban ». Le chef de l’État met en garde contre une détérioration rapide de la situation sécuritaire, alors que les tensions à la frontière israélo-libanaise ne cessent de s’intensifier.

De son côté, Israël affirme que ces opérations visent des infrastructures utilisées par le Hezbollah, qualifié d’organisation terroriste, afin d’entraver ses capacités logistiques et ses mouvements dans le sud du pays. L’armée israélienne a indiqué avoir reçu pour instruction de détruire les ponts servant, selon elle, au transit de combattants et d’équipements militaires.