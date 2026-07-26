Le président syrien : "Nous œuvrons à un accord de sécurité avec Israël"

Le président syrien Ahmad al-Chareh a déclaré que son pays travaillait à la conclusion d'un accord de sécurité avec Israël, estimant qu'un tel accord pourrait ouvrir la voie à une paix globale, tout en réaffirmant les revendications syriennes sur le plateau du Golan.

Dans un entretien accordé à la chaîne qatarie Al Jazeera, le dirigeant syrien a affirmé que Damas n'avait « aucun intérêt » à entrer en confrontation avec Israël. « Nous évitons tout affrontement avec Israël. Nous œuvrons à un accord de sécurité avec Israël, avec la participation d'un groupe de pays », a-t-il déclaré.

Selon Ahmad al-Chareh, si cet accord aboutit, il pourrait « ouvrir la voie à une paix globale, sans que la Syrie ne renonce à son droit sur le Golan ».

Le président syrien s'est également exprimé sur la situation au Liban, excluant toute intervention militaire de son pays. « Nous n'avons pas l'intention d'intervenir militairement au Liban. Tout chaos au Liban aurait un impact direct sur la Syrie », a-t-il assuré.

Il a par ailleurs réaffirmé son soutien au renforcement de l'autorité de l'État libanais, estimant que celui-ci devait détenir le monopole des armes et être le seul habilité à décider des questions de guerre et de paix.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que plusieurs acteurs internationaux multiplient les initiatives diplomatiques en vue de réduire les risques d'escalade et de favoriser une stabilisation durable du Proche-Orient.