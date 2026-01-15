Le prince héritier en exil dévoile sa vision pour l'Iran : reconnaissance d'Israël et fin du nucléaire

Reza Pahlavi, fils en exil du dernier shah d'Iran, a publié ce jeudi sur son compte X sa vision pour "le jour d'après" en Iran, dans l'éventualité d'une chute de la République islamique. Dans ce message adressé aux "amis du monde entier", il s'est engagé à mettre fin au programme nucléaire militaire iranien, à reconnaître Israël et à normaliser les relations avec les États-Unis.

Selon lui, le régime actuel a façonné l'image de l'Iran autour du terrorisme, de l'extrémisme et de la pauvreté, tandis que le "nouvel" Iran agirait comme une force stabilisatrice dans la région et un partenaire mondial responsable. Le prince héritier s'est engagé à cesser immédiatement tout soutien aux groupes terroristes et à coopérer avec les acteurs régionaux et internationaux dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et l'islamisme radical.

Dans une interview accordée à l'agence Reuters, le président américain Donald Trump a évoqué Reza Pahlavi et la question du "jour d'après" en Iran. Trump a déclaré que le prince "semble très sympathique", tout en précisant qu'il ignore comment il serait perçu à l'intérieur même de l'Iran. "Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il ajouté.

Le président américain a suggéré qu'un éventuel effondrement du régime iranien pourrait résulter de manifestations populaires, sans toutefois en avoir la certitude. "Tout régime peut s'effondrer", a-t-il commenté, ajoutant avec une pointe d'ambiguïté : "Que le régime tombe ou non, ce sera une période intéressante."

Trump a également émis des doutes sur la capacité de Pahlavi à diriger l'Iran en cas de changement de régime, soulignant qu'il ne sait pas si le peuple iranien accepterait son leadership. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de le rencontrer dans l'immédiat.