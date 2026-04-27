Les attaques "féroces" de l’Iran contre le Golfe étaient préméditées, affirme Anwar Gargash

L’offensive iranienne contre les pays du Golfe marque un tournant stratégique majeur, selon Anwar Gargash, le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, qui dénonce une attaque «préméditée» et d’une ampleur inédite.

S’exprimant à Dubaï, ce haut responsable émirati a estimé que la «férocité» et l’«imprudence» des frappes iraniennes avaient été largement sous-estimées. Pour lui, il ne s’agit pas d’une réaction ponctuelle, mais d’un plan mûrement élaboré par Téhéran, dans le cadre d’un scénario de confrontation anticipé.

Depuis le début du conflit le 28 février, les pays du Golfe ont essuyé des attaques massives. Les Émirats arabes unis ont notamment intercepté des centaines de missiles balistiques, de missiles de croisière et des milliers de drones, illustrant l’intensité sans précédent de cette offensive.

Face à cette escalade, Anwar Gargash dresse un constat : les politiques d’endiguement menées depuis des années envers l’Iran ont «échoué lamentablement». Qu’il s’agisse de médiation, de coopération énergétique ou d’échanges commerciaux, aucune de ces approches n’a permis de contenir les ambitions régionales iraniennes.

Cette situation impose désormais, selon lui, une réévaluation profonde des relations avec Téhéran. Le responsable émirati met en garde contre une menace durable, susceptible de s’étendre sur plusieurs décennies, et évoque une «crise de confiance» majeure qui ne pourra être résolue à court terme.

Dans ce contexte, il estime que le rôle des États-Unis dans la région sort renforcé, tant sur le plan militaire que politique et économique. Parallèlement, il appelle à un sursaut d’unité des pays du Golfe, dont la cohésion apparaît aujourd’hui affaiblie face à l’ampleur de la menace.

Enfin, malgré les dégâts subis, notamment dans certains secteurs économiques, les Émirats affichent leur volonté de rebondir rapidement, misant sur la solidité de leurs fondamentaux et sur de nouveaux investissements pour renforcer leur résilience.

Pour Anwar Gargash, une chose est désormais acquise : l’équilibre sécuritaire régional est profondément remis en question, et une nouvelle approche s’impose face à un Iran perçu comme durablement déstabilisateur.