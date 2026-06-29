Les Houthis testent de nouveaux missiles pour renforcer leurs capacités

Les Houthis profitent de la baisse de leur activité militaire contre Israël pour améliorer leurs capacités balistiques, selon deux sources du renseignement occidental citées par i24NEWS. D'après ces responsables, le groupe soutenu par l'Iran mène actuellement une série d'essais de missiles afin d'accroître leur portée et leur précision.

Ces tests interviennent alors que les rebelles yéménites ont considérablement réduit leurs attaques contre Israël depuis le début de la guerre avec l'Iran. Depuis la reprise de leurs tirs le 28 mars, ils n'ont lancé qu'environ six missiles et cinq drones en direction du territoire israélien. Par ailleurs, ils s'étaient abstenus de toute attaque après la signature du cessez-le-feu à Gaza en octobre 2025.

La semaine dernière, le chef des Houthis, Abdel-Malek al-Houthi, a toutefois averti que son organisation interviendrait militairement en soutien au Hamas si Tsahal lançait une nouvelle offensive terrestre dans la bande de Gaza.

« Nous sommes en coordination permanente avec nos frères des différents fronts de la résistance et nous n'hésiterons pas à remplir notre devoir en cas de nouvelle escalade de l'agression, en premier lieu à Gaza », a-t-il déclaré.

Le dirigeant houthi a également menacé Israël au sujet de sa présence présumée au Somaliland, affirmant que son mouvement suivait de près les développements dans la région de la mer Rouge. « Nous ne resterons pas les bras croisés face à une présence israélienne au Somaliland. Nous agirons à tout moment pour frapper toute concentration de l'ennemi israélien au Somaliland », a-t-il averti.