Les pays du Golfe accusent l’Iran d’agression et menacent de riposter

Réunis à Manama, à Bahreïn, les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont condamné avec fermeté les récentes attaques attribuées à l’Iran contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. Dans une déclaration adoptée à l’issue de leur 167e réunion ministérielle, les États du Golfe ont dénoncé des frappes menées à l’aide de drones et de missiles balistiques, les qualifiant de violation grave de la souveraineté des États visés et du droit international.

Le CCG estime que ces attaques compromettent les efforts de dialogue et de rapprochement dans la région. Les ministres ont accusé Téhéran d’alimenter les tensions et de saper la confiance entre les pays du Moyen-Orient, affirmant que "l’agression ne construit pas les relations" et que "l’intimidation ne crée pas la stabilité".

Les membres du Conseil ont exprimé leur pleine solidarité avec Bahreïn, le Koweït et la Jordanie, réaffirmant qu’une attaque contre l’un de leurs partenaires devait être considérée comme une attaque contre l’ensemble du bloc. Ils ont également assuré que les systèmes de défense aérienne des pays du Golfe faisaient face aux menaces avec un haut niveau d’efficacité et de préparation.

Dans leur communiqué, les pays du Golfe ont tenu l’Iran pour pleinement responsable des conséquences de ces attaques sur la sécurité régionale, la navigation internationale et les approvisionnements énergétiques mondiaux. Ils ont appelé à l’arrêt immédiat de toute action visant leurs territoires, leurs intérêts ou leurs citoyens.

Le Conseil a par ailleurs affirmé que ses membres se réservaient le droit de répondre à ces attaques "par tous les moyens légitimes", conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies relatif à la légitime défense. Il a également appelé le Conseil de sécurité de l’ONU et la communauté internationale à condamner les attaques et à demander des comptes à leurs auteurs.

Tout en réaffirmant leur attachement à la diplomatie et aux relations de bon voisinage, les pays du Golfe ont adressé un avertissement à Téhéran. Selon eux, la poursuite des actes hostiles ne ferait qu’accentuer l’isolement de l’Iran sur la scène régionale et internationale. "La porte du dialogue reste ouverte", ont-ils néanmoins assuré, à condition que prévalent "la sagesse et le bon voisinage".