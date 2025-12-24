Liban : le chef de la diplomatie appelle au démantèlement total du Hezbollah

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a tenu mercredi des propos particulièrement fermes à l’encontre du Hezbollah, appelant au démantèlement complet de l’organisation terroriste armée « pour le bien du peuple libanais ». Il s’exprimait lors d’un débat virtuel organisé par le Washington Institute for Near East Policy.

« Nous voulons que le Hezbollah soit désarmé — non pas pour Israël, ni pour les États-Unis, ni pour la communauté internationale — mais parce que le peuple libanais souhaite qu’une organisation militaire illégale soit non seulement désarmée, mais totalement démantelée », a déclaré le chef de la diplomatie libanaise. Il a insisté sur le fait que cette position relève d’un intérêt national et non d’une pression extérieure.

Abordant la question du plan de l’armée libanaise visant à retirer les armes du Hezbollah au sud du fleuve Litani, Youssef Raggi a rappelé que l’échéance initiale de cette première phase était fixée à la fin de l’année. « Nous attendrons le rapport d’évaluation de l’armée. J’espère que cela pourra être réalisé d’ici là », a-t-il ajouté.

Le ministre a toutefois reconnu les difficultés auxquelles fait face l’armée libanaise. Selon lui, le problème ne réside ni dans le manque d’effectifs ni dans l’insuffisance de moyens matériels, mais dans l’absence de soutien politique clair. « L’armée accomplit un travail sérieux, mais certains estiment qu’elle n’avance pas assez vite en raison d’un déficit de volonté politique », a-t-il souligné.

Youssef Raggi a estimé que la réussite du processus dépendra avant tout d’une décision politique ferme et assumée par les autorités libanaises.