Liban : le Hezbollah est bien à l'origine de la mort du soldat français de la FINUL, selon une enquête de Tsahal

Une évaluation conjointe opérationnelle et de renseignement menée par Tsahal confirme que le soldat français de la FINUL tué au Liban samedi a bien été ciblé par une cellule du Hezbollah.

L’incident s’est produit dans le secteur d’Al-Ghandouriya, dans le sud du pays, alors que des Casques bleus intervenaient pour sécuriser et neutraliser des munitions non explosées. Selon les informations communiquées, les tirs ont entraîné la mort d’un membre de la FINUL et blessé trois autres, dont deux grièvement.

L’armée israélienne souligne que cet épisode illustre la poursuite d’activités hostiles du Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur. Elle accuse le mouvement chiite de tirer parti de cette période pour mener des actions armées, mettant en danger les forces internationales déployées dans la région.