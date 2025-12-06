Liban : le ministre des Affaires étrangères affirme que le désarmement du Hezbollah dépend entièrement de l’Iran

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, a déclaré que seul l’Iran peut décider du désarmement du Hezbollah, affirmant que le mouvement terroriste chiite ne remettra pas ses armes sans un feu vert explicite de Téhéran. Dans une interview à la chaîne saoudienne Al Arabiya, il a indiqué avoir évoqué ce dossier « directement » avec son homologue iranien, Abbas Araghtchi.

« Le Hezbollah ne remettra pas ses armes sans une décision iranienne », a insisté Rajji, estimant que l’organisation est aujourd’hui préoccupée avant tout par sa survie et par la reconquête de son influence politique.

Il a rappelé que, malgré les pressions américaines et israéliennes, le désarmement du Hezbollah constitue avant tout une exigence libanaise, indépendamment des demandes internationales.

Le ministre a critiqué l’efficacité réelle de l’arsenal du Hezbollah, estimant que ses armes n’ont « ni soutenu Gaza, ni libéré Jérusalem, ni protégé le Liban » face aux attaques israéliennes.

Il accuse aussi le mouvement terroriste de provoquer quotidiennement l’État libanais, notamment par les déclarations de son numéro deux, Naim Qassem, évoquant un possible réarmement.

Rajji a expliqué que la décision d’envoyer un émissaire civil — le diplomate Simon Karam — aux pourparlers indirects avec Israël, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre, visait à éviter une opération militaire d’envergure sur le territoire libanais. Il espère que cette approche représente un « pas positif ».

Cependant, il souligne que le Liban reste « très éloigné d’un accord de paix » avec Israël. Les discussions menées par Karam portent exclusivement sur des questions militaires : l’arrêt des attaques israéliennes dans le sud du Liban et le retrait des forces israéliennes de cette zone.