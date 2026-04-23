Liban : Nawaf Salam rejette toute "zone tampon" israélienne

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a posé une ligne rouge claire : Beyrouth refuse catégoriquement toute présence militaire israélienne durable dans le sud du Liban. Dans un entretien accordé au The Washington Post, il affirme que son pays «ne peut pas vivre avec une soi-disant zone tampon».

Pour Nawaf Salam, un accord ne pourra être accepté sans «retrait complet» des forces israéliennes. Il rejette le projet israélien de zone de sécurité, qu’il décrit comme une situation où «les déplacés libanais ne peuvent pas rentrer» et où «les villages et villes détruits ne peuvent pas être reconstruits». Une telle configuration serait, selon lui, incompatible avec la souveraineté libanaise.

Dans ce contexte, Beyrouth compte fortement sur Washington pour peser sur les discussions. Le Premier ministre souligne que les États-Unis sont «la partie capable d’exercer une influence sur Israël», rappelant leur rôle déterminant dans l’obtention du cessez-le-feu actuel. Il appelle à la prolongation de cette trêve fragile, tout en reconnaissant les incertitudes entourant l’issue des négociations : «Je ne sais pas ce que nous pouvons obtenir, mais je sais ce que nous voulons.»

La question du Hezbollah reste centrale. Nawaf Salam affirme que le seul moyen de désarmer le mouvement terroriste chiite est de renforcer l’armée libanaise, estimant qu’«un État ne peut pas avoir deux armées». Il insiste toutefois sur le fait que ce processus sera progressif et ne peut être immédiat, tout en assurant que son gouvernement a déjà démontré son «sérieux» dans cette démarche et qu’il n’est pas «intimidé» par le Hezbollah.

Ces déclarations interviennent dans un climat de tensions persistantes à la frontière israélo-libanaise, alors que les négociations visent à consolider un cessez-le-feu fragile et à éviter une nouvelle escalade régionale.