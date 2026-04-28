Liban sud : un employé du ministère de la Défense israélien tué dans une attaque de drone du Hezbollah

La victime de l’attaque de drone du Hezbollah dans le sud du Liban a été identifiée comme Amer Hujirat, 44 ans, originaire de la ville arabe du nord d’Shefa-Amr.

Selon les premières informations, la victime conduisait des engins de chantier dans la région d’Aitaroun, près de Bint-Jbeil, dans le cadre d’opérations visant à démanteler des infrastructures du Hezbollah. C’est à ce moment qu’un drone chargé d’explosifs a frappé la zone, ciblant un bulldozer israélien.

Le Hezbollah a revendiqué l’attaque, affirmant avoir visé directement l’engin à l’aide d’un drone suicide. Ce type d’attaque s’inscrit dans une intensification des moyens utilisés par l’organisation terroriste, notamment les drones à faible coût mais à fort impact opérationnel.

Dans l’incident, un second employé, le fils de la victime, qui travaillait pour la même entreprise sous contrat avec le ministère de la Défense, a été légèrement blessé par des éclats. Il a été pris en charge à l’hôpital Ziv de Safed, dans un état stable.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes à la frontière nord d’Israël, où les opérations visant à neutraliser les infrastructures du Hezbollah se poursuivent.