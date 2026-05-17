Israël : blessé au Liban, un soldat retrouve la vue grâce à la cornée d’un camarade tombé au combat

Les parents du sergent-chef Guy Ludar, combattant de l’unité Maglan de la brigade Commando tombé au Liban le 3 avril, ont rencontré pour la première fois le lieutenant Shily Leibovitch, soldat de la brigade Golani blessé au Liban et greffé avec la cornée de leur fils au centre médical Rabin-Beilinson. Âgé de 22 ans, Shily Leibovitch, commandant d’équipe dans l’unité de reconnaissance Golani, avait été grièvement blessé aux deux yeux lors d’une activité opérationnelle au Liban il y a environ deux mois. Il a depuis subi quatre opérations. Son œil droit avait été sévèrement atteint, notamment au niveau de la rétine et de la cornée. Grâce au don de cornée de Guy Ludar, sa vision s’est améliorée, a indiqué l’hôpital. Pour le jeune officier, ce geste dépasse largement le cadre médical. « Des amis de l’unité de Guy m’ont raconté qu’il était une personne souriante, joyeuse, qui influençait tant de gens, et que tous ceux qui lui étaient proches emportaient avec eux un petit morceau de Guy dans leur vie », a déclaré Shily Leibovitch. « J’ai eu le privilège de recevoir la lumière de ses yeux. Je suis honoré d’être celui qui continue sa lumière dans ce monde, et j’espère le faire de la meilleure manière possible. »