LIVE BLOG | Liban-Sud : le Hezbollah tire roquettes, obus de mortier et drones explosifs vers Tsahal
L'armée israélienne rapporte que les projectiles sont tombés à proximité des forces, sans faire de blessés.
Ryad condamne la frappe près d’un site nucléaire aux Émirats, « une menace pour la stabilité de la région »
L’Arabie saoudite a condamné dimanche la frappe de drone ayant provoqué un incendie près d’une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis, qualifiant l’attaque de « menace pour la sécurité et la stabilité de la région ». Dans un communiqué, Riyad a exprimé sa « solidarité » avec le pays « frère » et assuré soutenir « toutes les mesures prises pour préserver la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale » des Émirats.
Les Émirats dénoncent une «dangereuse escalade» après la frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah
Les Émirats arabes unis ont dénoncé dimanche la frappe de drone qui a provoqué un incendie aux abords de la centrale nucléaire de Barakah, dans l’ouest du pays, sans attribuer officiellement l’attaque. Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a estimé que celle-ci «constitue une escalade dangereuse, un acte d’agression inacceptable et une menace directe à la sécurité du pays». Abou Dhabi a également affirmé qu’«aucune menace à la sécurité et à la souveraineté ne serait tolérée, qu’importe les circonstances».
Iran : le Qatar et le Pakistan évoquent les efforts de médiation
Le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani s’est entretenu par téléphone avec son homologue pakistanais Mohammad Shahbaz Sharif au sujet des efforts de médiation liés à la guerre avec l’Iran, a indiqué le ministère qatari des Affaires étrangères sur X. Les deux responsables ont discuté des « derniers développements dans la région » ainsi que des efforts du Pakistan pour parvenir à un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Cette annonce intervient après un échange téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, qui a notamment porté sur la possibilité d’une reprise de la guerre contre l’Iran.
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Benjamin Netanyahou et Donald Trump évoquent la guerre contre l’Iran avant une réunion sécuritaire restreinte
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu il y a quelques minutes avec le président américain Donald Trump au sujet de la guerre contre l’Iran, avant de convoquer ce soir une réunion sécuritaire restreinte, a confirmé son bureau. Cet échange intervient sur fond d’informations selon lesquelles les États-Unis et Israël se prépareraient à relancer les hostilités contre l’Iran. Les deux dirigeants ont discuté de la possibilité d’une reprise de la guerre, ainsi que du récent déplacement de Trump en Chine.
Liban-Sud : le Hezbollah tire roquettes, obus de mortier et drones explosifs vers Tsahal
Le Hezbollah a lancé ce dimanche plusieurs roquettes, obus de mortier et drones explosifs en direction de soldats israéliens dans le sud du Liban, indique Tsahal. L'armée israélienne affirme que les projectiles sont tombés à proximité des forces, sans faire de blessés.
Israël : blessé au Liban, un soldat retrouve la vue grâce à la cornée d’un camarade tombé au combat
Les parents du sergent-chef Guy Ludar, combattant de l’unité Maglan de la brigade Commando tombé au Liban le 3 avril, ont rencontré pour la première fois le lieutenant Shily Leibovitch, soldat de la brigade Golani blessé au Liban et greffé avec la cornée de leur fils au centre médical Rabin-Beilinson. Âgé de 22 ans, Shily Leibovitch, commandant d’équipe dans l’unité de reconnaissance Golani, avait été grièvement blessé aux deux yeux lors d’une activité opérationnelle au Liban il y a environ deux mois. Il a depuis subi quatre opérations. Son œil droit avait été sévèrement atteint, notamment au niveau de la rétine et de la cornée. Grâce au don de cornée de Guy Ludar, sa vision s’est améliorée, a indiqué l’hôpital. Pour le jeune officier, ce geste dépasse largement le cadre médical. « Des amis de l’unité de Guy m’ont raconté qu’il était une personne souriante, joyeuse, qui influençait tant de gens, et que tous ceux qui lui étaient proches emportaient avec eux un petit morceau de Guy dans leur vie », a déclaré Shily Leibovitch. « J’ai eu le privilège de recevoir la lumière de ses yeux. Je suis honoré d’être celui qui continue sa lumière dans ce monde, et j’espère le faire de la meilleure manière possible. »
Israël-Hezbollah : le cessez-le-feu prolongé, les combats continuent
Malgré l’annonce par le département d’État américain d’une prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, les affrontements se poursuivent sur le terrain entre Tsahal et le Hezbollah. L’organisation terroriste chiite libanaise multiplie les tirs de drones et de roquettes vers le nord d’Israël et les positions israéliennes au sud du Liban. Un officier israélien, le capitaine Maoz Israel Recanati, 24 ans, originaire d’Itamar, a été tué par un drone explosif, tandis que quatre autres soldats ont été blessés, dont un grièvement. Tsahal a publié de nouveaux avis d’évacuation visant plusieurs villages du sud du Liban. Sur le plan diplomatique, des discussions doivent reprendre le 29 mai autour d’un mécanisme de coordination militaire entre les armées israélienne et libanaise.
Émirats arabes unis : trois drones ont pénétré par la frontière ouest, selon le ministère de la Défense
Le ministère émirati de la Défense affirme que le pays a été attaqué par trois drones « entrés sur le territoire par la zone frontalière occidentale ». Deux appareils ont été abattus, tandis que le troisième a touché un générateur électrique de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra. Le ministère ajoute que des investigations sont en cours afin de déterminer l’origine des drones, malgré les accusations du président de la commission de la Défense nationale des Émirats, Ali al-Nuaimi, qui a imputé l’attaque à l’Iran.
Israël : vives tensions autour du projet de loi sur les médias avant une possible dissolution de la Knesset
La commission présidée par la députée Galit Distel-Atbaryan a ouvert dimanche une série de débats accélérés sur le projet de loi sur les médias porté par le ministre des Communications, Shlomo Karhi, à quelques jours d’une possible dissolution de la Knesset. Plusieurs élus ont dénoncé la réception de 178 pages de nouveaux documents peu avant Shabbat, sans délai suffisant pour les examiner. Galit Distel-Atbaryan a assumé sa volonté d’aller vite : « L’objectif principal est d’abord et avant tout que la loi soit adoptée. Elle sera adoptée, il n’y a aucun doute. Mon seuil de patience tend vers zéro. » L’opposition accuse la commission de modifier le texte à la dernière minute et de vouloir faire passer une réforme majeure dans la précipitation. Le ministre Karhi propose de scinder le projet, en renvoyant certains volets à la prochaine Knesset, mais le ministère de la Justice conteste cette présentation : « Ce n’est pas une scission. C’est une nouvelle proposition de loi », a déclaré sa représentante. Les juristes alertent sur un rythme ne permettant pas d’étudier sérieusement les implications du texte, qui pourrait transformer en profondeur la régulation du paysage médiatique israélien.
Gaza : Tsahal annonce l’élimination d’un commandant du quartier général opérationnel du Hamas
Tsahal a annoncé avoir éliminé samedi Bahaa Baroud, commandant au sein du quartier général opérationnel du Hamas. Baroud avait œuvré tout au long de la guerre, et plus particulièrement ces dernières semaines, à planifier et promouvoir de nombreuses attaques terroristes contre les troupes de Tsahal et des civils israéliens, dans un délai immédiat. L’armée affirme qu’il représentait une menace directe pour ses forces et qu’il a été ciblé puis éliminé lors d’une frappe aérienne précise. Avant l’attaque, Tsahal indique avoir pris des mesures pour réduire le risque de dommages aux civils, notamment par l’emploi de munitions précises et d’une surveillance aérienne. Les troupes du Commandement sud restent déployées conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront d’agir pour écarter toute menace immédiate.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion aérienne retentissent dans le nord d'Israël
Liban-Sud : des roquettes du Hezbollah interceptées au-dessus de soldats israéliens
Plusieurs roquettes tirées par le Hezbollah en direction de soldats israéliens dans le sud du Liban ont été interceptées par la défense aérienne, indique Tsahal. Aucun blessé n’a été signalé dans cet incident.
🔴 Quatre soldats de Tsahal blessés dans une explosion au sud du Liban
Tsahal annonce qu’un soldat a été grièvement blessé et qu’un officier a été modérément blessé dans la nuit de dimanche, après l’explosion d’un engin explosif dans le sud du Liban.
AIEA : niveaux de radiation normaux à la centrale nucléaire de Barakah après une frappe de drone
L’Agence internationale de l’énergie atomique indique avoir été informée par les Émirats arabes unis que les niveaux de radiation à la centrale nucléaire de Barakah restent normaux après une frappe de drone.
Benjamin Netanyahou félicite Noam Bettan après sa deuxième place à l’Eurovision
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu ce matin avec Noam Bettan, qui a représenté Israël à l’Eurovision et décroché la deuxième place du concours. « Tu as apporté un résultat extraordinaire. Nous sommes tous fiers de toi », lui a déclaré Benjamin Netanyahou, saluant « l’honneur », « la force », « la confiance » et « l’art » portés par le chanteur israélo-français. Le Premier ministre a également souligné que Noam Bettan avait su faire face aux critiques et aux attaques verbales pendant le concours. « Le public, comme toujours, t’a davantage soutenu que les juges. Bravo à toi », a-t-il ajouté.
Noam Bettan a remercié Benjamin Netanyahou, affirmant avoir été heureux de représenter le peuple israélien. Il a dit espérer que l’unité ressentie pendant la soirée de l’Eurovision puisse durer « encore deux jours, encore un an, et encore 50 ans ».
Tsahal intercepte une cible aérienne suspecte dans le sud du Liban
L’armée israélienne indique que l’armée de l’air a intercepté il y a peu une cible aérienne suspecte détectée dans une zone où opèrent les forces de Tsahal dans le sud du Liban.
Les autorités d’Abou Dhabi indiquent qu’un incendie s’est déclaré dans un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre interne de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra, après une frappe de drone.
Aucun blessé n’a été signalé et les autorités affirment qu’il n’y a aucun impact sur les niveaux de sûreté radiologique. L’Autorité fédérale de régulation nucléaire des Émirats arabes unis, la FANR, précise que l’incident n’a pas affecté la sécurité de la centrale ni la disponibilité de ses systèmes essentiels. Toutes les unités continuent de fonctionner normalement. Les autorités appellent le public à s’informer uniquement auprès de sources officielles et à ne pas relayer de rumeurs ou d’informations non vérifiées.
L’Iran nomme Mohammad Bagher Qalibaf représentant spécial pour les affaires chinoises
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a été nommé représentant spécial de l’Iran pour les affaires liées à la Chine, selon l’agence semi-officielle Tasnim.
https://x.com/i/web/status/2055922710627422444
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Liban : « L’action militaire ne suffit pas », affirme une source sécuritaire israélienne
Une source sécuritaire israélienne citée par Kan estime qu’il n’existe pas de solution strictement militaire face à la menace du Hezbollah. « Même si nous occupions tout le sud du Liban, comme certains le suggèrent, cela ne suffirait pas à détruire le dernier drone explosif ou la dernière roquette du Hezbollah », affirme cette source. Selon elle, l’armée israélienne prend des mesures contre les drones explosifs utilisés par le groupe terroriste, mais cela ne constitue « pas une solution ». « L’action militaire ne suffit pas. Une percée politique est nécessaire, tout en maintenant une dissuasion militaire prolongée pour tenter de changer la situation », ajoute cette source.
Donald Trump publie un message énigmatique sur le détroit d’Ormuz
Donald Trump a publié dans la nuit de samedi un message énigmatique sur son compte Truth Social, en pleine montée des spéculations sur une possible reprise des frappes contre l’Iran.
Le président américain a partagé un visuel généré par intelligence artificielle le montrant aux côtés d’un amiral de la marine américaine, devant une mer agitée et plusieurs navires. L’un d’eux apparaît sous pavillon de la République islamique d’Iran. Au-dessus de l’image figure l’inscription : « It was calm before the storm », soit « C’était le calme avant la tempête ». Cette publication intervient alors que le New York Times affirme que les États-Unis et Israël mènent des préparatifs militaires intensifs en vue d’une possible reprise des frappes contre l’Iran dès la semaine prochaine.
https://x.com/i/web/status/2055741718876586117
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