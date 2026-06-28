Liban : un député du Hezbollah met en garde contre un "conflit interne"

Un député du Hezbollah a averti dimanche que l’accord-cadre conclu entre le Liban et Israël risquait de provoquer un « conflit interne » au Liban. Le mouvement terroriste chiite, soutenu par l’Iran, continue de rejeter fermement ce texte signé vendredi à Washington sous médiation américaine.

Lors d'une déclaration, le député Hassan Fadlallah a estimé que l'accord « ne sera pas appliqué », affirmant qu'il se heurterait à une forte opposition au sein du pays. Le texte, négocié au terme de cinq cycles de discussions, vise à ouvrir la voie à une normalisation progressive entre Israël et le Liban.

L'un des principaux volets de l'accord prévoit le désarmement du Hezbollah, une mesure catégoriquement rejetée par l'organisation chiite, qui considère son arsenal comme essentiel à la « résistance » face à Israël.

Les déclarations de Hassan Fadlallah interviennent au lendemain d'un entretien téléphonique entre le président libanais Joseph Aoun et le président américain Donald Trump. À cette occasion, le chef de l'État libanais a assuré que l'État libanais « assumera ses responsabilités » dans la mise en œuvre de l'accord, tout en demandant aux États-Unis de faire pression sur Israël afin qu'il retire ses forces des zones qu'il occupe dans le sud du Liban.

Ces positions illustrent les profondes divisions qui traversent aujourd'hui la scène politique libanaise. Alors que le gouvernement affirme vouloir appliquer l'accord, le Hezbollah maintient son refus de tout désarmement et laisse entendre qu'il pourrait s'opposer à sa mise en œuvre.