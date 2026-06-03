Marco Rubio : le plan de Benjamin Netanyahou sur Gaza n’est pas celui de Donald Trump

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a pris ses distances avec l'objectif affiché par Benjamin Netanyahou de placer 70 % de la bande de Gaza sous contrôle israélien.

Auditionné devant la commission des crédits de la Chambre des représentants, Marco Rubio a déclaré que cette stratégie ne correspondait pas au plan élaboré par l'administration de Donald Trump pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas.

« Nous avons un plan, et il ne prévoit pas cela », a affirmé le chef de la diplomatie américaine.

Marco Rubio répondait à une question de la représentante démocrate Rosa DeLauro sur l'état d'avancement du plan américain en vingt points destiné à stabiliser Gaza après la guerre.

La semaine dernière, Benjamin Netanyahou avait annoncé avoir ordonné à Tsahal de prendre le contrôle de 70 % du territoire de l'enclave palestinienne afin de vaincre le Hamas. Quelques jours auparavant, le Premier ministre israélien avait indiqué qu'Israël contrôlait déjà environ 60 % de la bande de Gaza.

Le secrétaire d'État américain a toutefois souligné que l'objectif final de Washington et de Jérusalem restait le même : voir émerger à Gaza une autorité non affiliée au Hamas.

« Ce que nous voulons, et je pense que ce que les Israéliens veulent également, c'est une Gaza gouvernée par une entité qui ne soit pas le Hamas », a-t-il déclaré.

Marco Rubio a également insisté sur la nécessité d'obtenir le désarmement du mouvement islamiste palestinien avant toute phase de reconstruction.

« Personne n'investira à Gaza tant que le Hamas ne sera pas démilitarisé », a-t-il affirmé, estimant qu'en l'absence de désarmement, une nouvelle guerre serait inévitable.

Ces déclarations interviennent alors que des médiateurs internationaux doivent reprendre jeudi au Caire les discussions sur le désarmement du Hamas.

Selon plusieurs sources diplomatiques arabes, les négociateurs examinent actuellement différentes alternatives au plan américain, alors que le processus reste bloqué par le refus du Hamas de déposer les armes et les accusations mutuelles de violations du cessez-le-feu entre Israël et l'organisation terroriste.