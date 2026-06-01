Un journaliste koweïtien accuse le Hamas d’avoir "détruit Gaza"

Dans une interview accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya, le journaliste koweïtien Ahmed Al-Jarallah, rédacteur en chef du quotidien Al-Seyassah, a vivement attaqué le Hamas ainsi que d’autres organisations palestiniennes, les accusant d’avoir trahi la cause palestinienne au profit de leurs propres intérêts.

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Interrogé sur l’effondrement de « l’axe de la résistance » après les événements du 7 octobre, Al-Jarallah a estimé que les dirigeants du Hamas portaient une lourde responsabilité dans la situation actuelle de Gaza.

« Les personnes qui ont le plus nui à la cause palestinienne sont ces individus. Ces factions et ces organisations en tirent profit. Regardez comment ils vivent, dans le luxe et l’opulence, et où ils sont installés. Ils mènent une guerre depuis les hôtels, pas depuis les tranchées », a-t-il déclaré.

Le journaliste a également accusé les dirigeants du mouvement terroriste d’avoir abandonné la population de Gaza à son sort tout en profitant de ressources financières considérables.

« Les habitants de Gaza sont morts tandis que leurs dirigeants séjournaient dans les meilleurs hôtels, voyageaient en jets privés et profitaient de l’argent qui leur était versé », a-t-il affirmé.

Évoquant l’ancien chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, Al-Jarallah a estimé que celui-ci avait été trompé par Téhéran.

« Sinwar a lancé l’attaque parce que l’Iran lui a dit : “Ouvrez le front et nous viendrons vous aider.” C’était un mensonge. Il a détruit Gaza pour de l’argent, des jets privés et de fausses promesses de l’Iran, qui s’est empressé de l’abandonner », a-t-il déclaré.

Le journaliste koweïtien a enfin soutenu l’idée d’une normalisation des relations entre les États du Golfe et Israël avant même la reconnaissance d’un État palestinien, affirmant que les dirigeants palestiniens avaient systématiquement compromis les occasions de paix et utilisé leur cause comme un levier politique et financier.