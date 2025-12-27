Masoud Pezeshkian affirme que l’Iran est en "guerre totale" avec les États-Unis, Israël et l’Europe

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré samedi que l’Iran se trouvait dans une situation de « guerre totale » avec les États-Unis, Israël et l’Union européenne, accusant ces puissances de vouloir empêcher son pays de « se tenir debout ».

S’exprimant lors d’une allocution publique, Masoud Pezeshkian a estimé que ses adversaires misaient sur une confrontation directe pour affaiblir la République islamique. « Selon les évaluations de l’entité sioniste, ils pensaient qu’une agression contre l’Iran conduirait à l’effondrement du régime. Cela ne s’est pas produit », a-t-il affirmé. Le président iranien a assuré que les forces armées du pays s’étaient au contraire renforcées depuis les récentes attaques, « malgré les contraintes et les sanctions ».

Il a mis en garde contre toute nouvelle frappe, promettant une « réponse dure » en cas d’attaque et soulignant que « l’unité du peuple iranien déjouera tous les complots des ennemis ». Ces propos s’inscrivent dans un contexte de tensions régionales accrues, alors que l’Iran accuse régulièrement Washington et ses alliés de mener une "politique d’hostilité" permanente à son encontre.

Ces dernières semaines, Masoud Pezeshkian a multiplié les déclarations alarmistes, laissant transparaître une inquiétude croissante au sommet de l’État face à la situation intérieure. Il a notamment évoqué une succession de crises pesant sur son mandat et reconnu, fait rare, qu’Israël disposait d’un avantage technologique dans le domaine des missiles.

Parallèlement, des images satellites ont récemment révélé une reprise d’activité sur le site nucléaire de Natanz, lourdement endommagé lors de frappes israéliennes et américaines. Selon des experts, Téhéran chercherait à évaluer l’ampleur des dégâts tout en dissimulant certaines opérations, ravivant les inquiétudes internationales autour du programme nucléaire iranien.