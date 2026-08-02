Mohammed Dahlan affirme que Jared Kushner lui a promis l'arrêt des frappes à Gaza

L'ancien dirigeant du Fatah, Mohammed Dahlan, a affirmé que Jared Kushner, envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, lui avait assuré qu'un accord avait été conclu avec Israël pour mettre fin aux frappes dans la bande de Gaza.

Dans un message publié dans la nuit de samedi à dimanche sur le réseau social X, Dahlan a indiqué que le Hamas et les autres factions palestiniennes avaient approuvé un document en 15 points, présenté comme une feuille de route pour l'avenir de Gaza. Selon lui, « le succès de cet accord dépend de l'engagement total d'Israël à mettre fin à ses activités militaires dans la bande de Gaza ».

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Mohammed Dahlan affirme que Jared Kushner lui a « promis qu'un accord avait été trouvé avec la partie israélienne pour mettre fin aux frappes ». Il précise que des contacts intensifs se poursuivent avec l'administration américaine afin de garantir la mise en œuvre complète de cet accord et espère que les habitants de Gaza en verront les effets dans les prochains jours.

L'ancien responsable palestinien a également estimé que la réussite de l'accord exigeait la fin « des bombardements, des assassinats ciblés et des attaques quotidiennes » menés par Israël dans le territoire.

Par ailleurs, il a appelé l'ensemble des factions palestiniennes à respecter pleinement les engagements pris et à mettre fin aux démonstrations armées, afin de ne fournir « aucun prétexte à Israël pour faire échouer l'accord ».

Enfin, Mohammed Dahlan a appelé à préparer « l'étape suivante », qui passera selon lui par la reconstruction de la bande de Gaza, la protection de la Judée-Samarie et la poursuite des efforts en faveur de la création d'un État palestinien indépendant.