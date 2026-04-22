Moyen-Orient : Tom Barrack, l’émissaire de Trump, assume une stratégie de "paix par la force"

Tom Barrack assume une approche « réaliste », qualifiant le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah de simple « pause », sur fond de méfiance persistante entre les acteurs.

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L'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack
L'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom BarrackAP Photo/Andres Kudacki

Dans un entretien accordé à Fox News, Tom Barrack, l’émissaire de Donald Trump en Turquie, a défendu avec fermeté la stratégie américaine au Moyen-Orient, fondée sur le principe de « paix par la force ». Face aux critiques suscitées par ses déclarations, notamment après le Forum diplomatique d’Antalya, il a revendiqué une approche résolument pragmatique.

Selon lui, qualifier le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah de simple « pause » reflète « la réalité du terrain », marquée par une méfiance généralisée entre les acteurs. « Tout le monde a été également peu fiable », a-t-il insisté, soulignant que les violations répétées et les logiques de réarmement empêchent toute stabilisation durable.

L’émissaire a rejeté toute ambiguïté sur la ligne américaine : il ne s’agit pas d’« intégrer » ou de « ménager » les acteurs hostiles, mais de créer les conditions d’une désescalade sous contrainte. L’objectif affiché reste de « mettre fin aux violences inutiles » et de construire un cadre « surveillé et applicable », garantissant à la fois la sécurité d’Israël et la souveraineté du Liban.

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Cette doctrine s’inscrit dans la continuité de la politique de Donald Trump, qui privilégie les rapports de force assumés pour obtenir des résultats diplomatiques. L’émissaire insiste : ce n’est pas une rupture avec la stratégie de pression maximale, mais son adaptation. La « paix par la force » vise à imposer un équilibre dissuasif avant toute solution politique.

En creux, cette vision traduit une lecture réaliste du conflit : l’absence de confiance entre les parties rend illusoire toute solution rapide. La trêve n’est alors qu’un outil temporaire, destiné à contenir la violence et à ouvrir un espace de négociation.

Une approche qui, si elle revendique son efficacité, continue de susciter des interrogations sur sa capacité à produire une paix durable dans une région où la défiance reste structurelle.

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