Moyen-Orient : Tom Barrack, l’émissaire de Trump, assume une stratégie de "paix par la force"

Dans un entretien accordé à Fox News, Tom Barrack, l’émissaire de Donald Trump en Turquie, a défendu avec fermeté la stratégie américaine au Moyen-Orient, fondée sur le principe de « paix par la force ». Face aux critiques suscitées par ses déclarations, notamment après le Forum diplomatique d’Antalya, il a revendiqué une approche résolument pragmatique.

Selon lui, qualifier le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah de simple « pause » reflète « la réalité du terrain », marquée par une méfiance généralisée entre les acteurs. « Tout le monde a été également peu fiable », a-t-il insisté, soulignant que les violations répétées et les logiques de réarmement empêchent toute stabilisation durable.

L’émissaire a rejeté toute ambiguïté sur la ligne américaine : il ne s’agit pas d’« intégrer » ou de « ménager » les acteurs hostiles, mais de créer les conditions d’une désescalade sous contrainte. L’objectif affiché reste de « mettre fin aux violences inutiles » et de construire un cadre « surveillé et applicable », garantissant à la fois la sécurité d’Israël et la souveraineté du Liban.

Cette doctrine s’inscrit dans la continuité de la politique de Donald Trump, qui privilégie les rapports de force assumés pour obtenir des résultats diplomatiques. L’émissaire insiste : ce n’est pas une rupture avec la stratégie de pression maximale, mais son adaptation. La « paix par la force » vise à imposer un équilibre dissuasif avant toute solution politique.

En creux, cette vision traduit une lecture réaliste du conflit : l’absence de confiance entre les parties rend illusoire toute solution rapide. La trêve n’est alors qu’un outil temporaire, destiné à contenir la violence et à ouvrir un espace de négociation.

Une approche qui, si elle revendique son efficacité, continue de susciter des interrogations sur sa capacité à produire une paix durable dans une région où la défiance reste structurelle.