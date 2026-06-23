Négociations israélo-libanaises : la question de Ron Arad serait également à l’ordre du jour

Selon des informations rapportées ce mardi par la chaîne libanaise Al-Jadeed, les discussions diplomatiques actuellement menées entre Israël et le Liban pourraient inclure un dossier particulièrement sensible : celui du navigateur israélien disparu Ron Arad. D’après le média libanais, des négociations seraient en cours autour d’un éventuel échange portant sur le retour de sa dépouille contre la libération de détenus libanais incarcérés en Israël.

Aucune confirmation officielle n’a été apportée à ce stade par les autorités israéliennes ou libanaises. Selon Al-Jadeed, cette question figurerait néanmoins parmi les sujets examinés dans le cadre des contacts diplomatiques entre les deux pays.

La disparition de Ron Arad demeure l’une des affaires les plus douloureuses de l’histoire israélienne. Le navigateur de l’armée de l’air a disparu le 16 octobre 1987 lors d’une mission au-dessus du sud du Liban. Son avion F-4 Phantom avait été touché à la suite d’un incident technique survenu pendant l’opération, contraignant l’équipage à s’éjecter.

Le pilote, Yishai Aviram, avait été rapidement secouru, mais Ron Arad avait été capturé par le mouvement chiite Amal. Depuis lors, Israël a consacré d’importantes ressources militaires et de renseignement pour tenter d’établir son sort.

Au fil des années, de nombreuses hypothèses ont circulé sur son lieu de détention et les circonstances de sa mort. Certaines sources ont évoqué un transfert vers l’Iran, tandis que d’autres ont avancé la possibilité d’une détention en Syrie. Malgré plusieurs décennies d’enquêtes et de recherches, aucun élément n’a permis de déterminer avec certitude la date, le lieu ou les circonstances exactes de son décès.