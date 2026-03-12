En Israël, certains responsables estiment que la pression exercée actuellement sur le Liban pourrait favoriser des avancées dans l’enquête sur le sort du navigateur israélien disparu Ron Arad. L’État hébreu considère que Beyrouth pourrait tirer un avantage diplomatique d’une coopération dans ce dossier sensible, notamment vis-à-vis d’Israël et des États-Unis.

Cette analyse intervient après une opération récente menée par l’armée israélienne dans le village de Nabi Chit, dans l’est du Liban, visant à obtenir de nouvelles informations sur le lieu où pourrait se trouver Arad. D’après une source israélienne citée par Kan, si les autorités libanaises s’impliquent activement dans l’enquête et contribuent à élucider la disparition du navigateur, elles pourraient en retirer des bénéfices politiques importants dans la période actuelle.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé durant le week-end que des commandos de l’unité d’élite Shaldag avaient été héliportés de nuit dans cette localité après la réception d’un renseignement concernant le militaire disparu. L’opération n’a pas permis de découvrir de nouveaux éléments, mais elle aurait permis d’écarter une hypothèse qui était examinée par les services de sécurité israéliens.

Des médias libanais ont rapporté que des échanges de tirs avaient eu lieu entre les forces israéliennes et des terroristes du Hezbollah lors de l’opération. L’armée israélienne affirme toutefois que ses soldats n’ont pas été blessés et que la zone avait été isolée au moment de l’intervention, ajoutant que toute personne s’approchant de manière menaçante avait été prise pour cible.