Israël presse le Liban d’agir contre le Hezbollah et menace ses infrastructures

Israël mène des contacts indirects avec le gouvernement libanais afin de lui demander d’agir contre le Hezbollah, y compris pendant la guerre en cours, faute de quoi des infrastructures nationales libanaises pourraient être prises pour cible. Cette mise en garde intervient alors que les autorités libanaises semblent commencer à adopter certaines mesures contre l’organisation terroriste.

La semaine dernière, le gouvernement libanais a ainsi décidé d’annuler l’entrée sans visa des citoyens iraniens sur son territoire et d’interdire toute activité des membres des Gardiens de la Révolution. Dans le même temps, le Premier ministre Nawaf Salam a demandé à ses ministères de mettre en œuvre les décisions visant à interdire les activités du Hezbollah dans le pays, afin de démontrer que ces mesures ne restent pas uniquement symboliques.

Dans ce contexte, le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a évoqué lors d’une réunion du cabinet la possibilité de poursuivre en justice le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, en raison de son rôle présumé dans les attaques contre Israël. Selon des informations du site d’information libanais Al-Modon, ses récentes déclarations auraient été perçues comme un défi direct à l’autorité de l’État libanais. L’option reste toutefois en discussion, notamment concernant la juridiction compétente pour juger une telle affaire, qu’il s’agisse d’un tribunal militaire ou d’une procédure devant le parquet général.

Malgré ces signaux politiques et les bombardements intenses ayant visé la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que l’évacuation massive de civils, le Hezbollah ne montre pour l’instant aucun signe public d’affaiblissement.