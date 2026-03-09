Le président libanais accuse le Hezbollah de vouloir provoquer la fin du Liban pour le compte de l’Iran

Le président libanais Joseph Aoun a accusé le Hezbollah de mettre le Liban en danger et de chercher à entraîner le pays dans une guerre dévastatrice avec Israël, au profit de l’Iran. Selon lui, les actions du mouvement chiite pourraient conduire à transformer le Liban en « deuxième Gaza ».

S’exprimant lors d’un entretien avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa, le chef de l’État libanais a dénoncé les tirs de roquettes lancés depuis le territoire libanais vers Israël. Sans citer explicitement le Hezbollah, il a affirmé que ces attaques constituaient « un piège » pour le Liban, mettant en péril l’État et la population libanaise.

Ces déclarations interviennent après la reprise des tirs de roquettes et de drones du Hezbollah contre Israël, la semaine dernière, après plusieurs mois d’accalmie. Le mouvement soutenu par l’Iran a affirmé agir en représailles à l’élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei lors d’une frappe israélienne le 28 février.

Joseph Aoun a toutefois jugé que ces attaques n’avaient ni dissuadé Israël ni constitué une véritable réponse à la mort de Khamenei. Selon lui, certains acteurs espéraient au contraire provoquer une réaction militaire israélienne afin d’attirer l’armée dans le sud du Liban et d’entraîner une escalade majeure.

« Il y a ceux qui voulaient que ces roquettes attirent l’armée israélienne à l’intérieur du Liban », a-t-il déclaré, estimant que cette stratégie risquait d’obliger le pays à choisir entre une confrontation directe avec Israël ou une situation de destruction comparable à celle de la bande de Gaza.

Face à cette situation, le président libanais a affirmé que son gouvernement comptait faire appliquer une interdiction stricte des activités militaires du Hezbollah sur le territoire libanais. Il a également appelé la communauté internationale à soutenir un cessez-le-feu complet avec Israël, à renforcer l’armée libanaise afin de désarmer le Hezbollah et à relancer des discussions directes entre Beyrouth et l’État hébreu.