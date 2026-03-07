L’armée israélienne a reconnu samedi que l’opération militaire menée dans la nuit de vendredi à samedi dans l’est du Liban visait à retrouver les restes du navigateur de l’armée de l’air Ron Arad, disparu depuis près de quarante ans.

Dans un communiqué, Tsahal a indiqué que des forces spéciales ont été déployées dans le cadre des opérations en cours au Liban afin de localiser d’éventuels restes ou objets appartenant au pilote israélien. Ron Arad avait été capturé en 1986, après que son avion de chasse eut été abattu lors d’un raid aérien au-dessus du Liban.

« Dans le cadre des opérations menées par l’armée israélienne au Liban, les forces spéciales ont conduit hier soir une mission visant à localiser des restes liés au navigateur disparu Ron Arad », précise le communiqué militaire.

Selon l’armée, aucun reste ni objet associé au pilote n’a été retrouvé sur le site des recherches. Tsahal a également souligné que l’opération s’est déroulée sans pertes ni blessés du côté israélien.

Cette confirmation intervient après plusieurs informations relayées par des médias régionaux selon lesquelles une opération israélienne avait été menée dans un secteur contrôlé par le Hezbollah, près de la localité de Nabi Chit, bastion du mouvement chiite soutenu par l’Iran. Des médias libanais avaient évoqué un déploiement d’hélicoptères et des affrontements avec des combattants du Hezbollah, suivis de frappes aériennes israéliennes.

Ron Arad reste l’un des disparus les plus emblématiques de l’histoire militaire israélienne. Après son éjection de son avion au-dessus du Liban en octobre 1986, il avait été capturé par la milice chiite Amal avant de disparaître. Son sort demeure incertain, malgré des décennies d’efforts diplomatiques, de renseignements et d’opérations destinées à retrouver sa trace.

L’armée israélienne affirme poursuivre ses efforts pour élucider le destin du pilote et localiser ses restes, une mission considérée comme un devoir national envers les soldats portés disparus.