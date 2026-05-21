« Netanyahou était hors de lui après l’appel » : tensions avec Donald Trump sur l’Iran

Donald Trump et Benjamin Netanyahou auraient eu mardi une conversation tendue au sujet des négociations sur un cessez-le-feu avec l’Iran, selon Axios.

Le président américain aurait appelé le Premier ministre israélien pour l’informer que des médiateurs travaillaient à une « lettre d’intention » destinée à mettre fin à la guerre et à ouvrir une période de négociations d’un mois. Ces discussions porteraient notamment sur le programme nucléaire iranien et sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

Selon deux sources israéliennes citées par Axios, les deux dirigeants étaient en profond désaccord sur la marche à suivre face à l’Iran. Une source américaine informée de l’appel a affirmé que Benjamin Netanyahou était sorti de la conversation très inquiet.

Le rapport intervient alors que Washington aurait transmis une nouvelle proposition à Téhéran par l’intermédiaire de médiateurs pakistanais. Des sources proches de l’équipe iranienne de négociation ont indiqué à l’agence iranienne Tasnim que le document était en cours d’examen, sans qu’aucun accord n’ait encore été finalisé.

Mercredi, Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l’Iran étaient « à la limite » entre une reprise de la guerre et un accord. Il a ajouté qu’il donnerait encore « quelques jours » aux discussions.

Selon Axios, le Qatar et le Pakistan auraient également travaillé à un mémorandum révisé pour tenter de rapprocher les positions américaines et iraniennes.